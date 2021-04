Microsoft acquista Nuance, compagnia specializzata in IA, per 19,7 miliardi di dollari – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 12 aprile 2021) Microsoft mette a segno un’altra acquisizione enorme con l’annessione di Nuance, compagnia specializzata in intelligenza artificiale, per quasi 20 miliardi di dollari.. Microsoft sta effettuando un’altra acquisizione di enorme calibro e questa supera nettamente quelle viste finora in ambito videoludico, con l’annessione di Nuance, compagnia specializzata nello sviluppo di intelligenza artificiale, per 19,7 miliardi di dollari. Si tratta della seconda acquisizione più grossa fatta finora da Microsoft, dopo quella enorme di LinkedIn nel 2016 per 26,2 miliardi di dollari. Sono operazioni veramente mastodontiche, che rendono quasi ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 12 aprile 2021)mette a segno un’altra acquisizione enorme con l’annessione diin intelligenza artificiale, per quasi 20di..sta effettuando un’altra acquisizione di enorme calibro e questa supera nettamente quelle viste finora in ambito videoludico, con l’annessione dinello sviluppo di intelligenza artificiale, per 19,7di. Si tratta della seconda acquisizione più grossa fatta finora da, dopo quella enorme di LinkedIn nel 2016 per 26,2di. Sono operazioni veramente mastodontiche, che rendono quasi ...

