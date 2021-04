M5S | è guerra sul divieto di doppio mandato Conte si tira fuori Ma i big vogliono cancellarlo

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 12 aprile 2021) Gira e rigira è sempre lì che si torna, al vincolo del. Molti big pentastellati speravano evaporasse come tanti altri “irrinunciabili” impegni solennemente assunti dal MoVimento. Ma così non è stato. A blindare la regola aurea della diversità dei 5Stelle ha provveduto Beppe Grillo in persona. Cosicché quella che fino a pochi giorni fa era una speranza di tutti i parlamentari con due mandati elettorali si è ora trasformata in una sommessa richiesta di deroga in favore di pochi. E se da una parte Giuseppese ne lava le mani, dall’altra è Davide Casaleggio ad intestarsi l’esclusività della purezza originaria. È il motivo per cui fa ormai coppia fissa con Alessandro Di Battista, libero da assilli di rielezione e assolutamente candidabile visto che di mandati elettorali ne ha solo uno. Il...