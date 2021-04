Londra, i pub riaprono dopo il lockdown | video (Di lunedì 12 aprile 2021) Da oggi i pub inglesi si preparano a riaccogliere finalmente i clienti, dopo oltre quattro mesi di lockdown. riaprono dunque i negozi non essenziali, strutture sportive all'aperto, caffè e ristoranti. Per festeggiare, i residenti del luogo non si sono lasciati sfuggire l'opportunità di brindare con una pinta già allo scoccare della mezzanotte. Viene inoltre permesso, sempre da oggi, l'incontro all'aperto tra due nuclei familiari diversi per un massimo di sei persone e viene concessa la possibilità di viaggiare all'interno dell'Inghilterra. Guarda tutti i video Aeroporto Londra lockdown NoneScontri-Londra NoneVaccino Pfizer Londra None Leggi su panorama (Di lunedì 12 aprile 2021) Da oggi i pub inglesi si preparano a riaccogliere finalmente i clienti,oltre quattro mesi didunque i negozi non essenziali, strutture sportive all'aperto, caffè e ristoranti. Per festeggiare, i residenti del luogo non si sono lasciati sfuggire l'opportunità di brindare con una pinta già allo scoccare della mezzanotte. Viene inoltre permesso, sempre da oggi, l'incontro all'aperto tra due nuclei familiari diversi per un massimo di sei persone e viene concessa la possibilità di viaggiare all'interno dell'Inghilterra. Guarda tutti iAeroportoNoneScontri-NoneVaccino PfizerNone

Advertising

Floriodv : RT @MGAlbanesi: Questo è quello che vorrei vedere in Italia, una roadmap con date certe. Ma qui c'è solo l'indicativo futuro: 'faremo, vacc… - AnonimoAprutino : RT @skoda130sl: In grandissima rimonta “ La luce in fondo al tunnel “ in cima alla classifica “ Obiettivo 500.000 vaccini al giorno “ in zo… - Elisabetta_90 : RT @skoda130sl: In grandissima rimonta “ La luce in fondo al tunnel “ in cima alla classifica “ Obiettivo 500.000 vaccini al giorno “ in zo… - skoda130sl : In grandissima rimonta “ La luce in fondo al tunnel “ in cima alla classifica “ Obiettivo 500.000 vaccini al giorno… - cabiria1974 : ...e intanto da stamane a Londra la birretta al pub puoi fartela. #vaccinazioni #pianovaccinale #Speranzadimettiti -