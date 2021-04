“L’odio non è espressione, è paura”: Piccioli risponde agli attacchi per il nudo della Maison Valentino (Di lunedì 12 aprile 2021) Il curatore della Maison Valentino, Piccioli, ha risposto alle migliaia di commenti d’odio postati riguardo la foto di nudo maschile. Il concetto di bellezza è qualcosa di collettivo, che muta con il passare del tempo e con l’evolversi dei costumi e dei valori della società. Lo sanno bene le case di moda che per la selezione di modelli e modelle cercano di interpretare i tempi e di fornire al pubblico un’immagine di bellezza che possa essere adeguata ai tempi. Con una società che punta all’uguaglianza, all’abbattimento degli stereotipi sulla bellezza “Classica“, appare chiaro che il canone per la selezione del modello sia differente rispetto al passato, e di sicuro più variegata. Succede così che Gucci selezioni una modella che non ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 12 aprile 2021) Il curatore, ha risposto alle migliaia di commenti d’odio postati riguardo la foto dimaschile. Il concetto di bellezza è qualcosa di collettivo, che muta con il passare del tempo e con l’evolversi dei costumi e dei valorisocietà. Lo sanno bene le case di moda che per la selezione di modelli e modelle cercano di interpretare i tempi e di fornire al pubblico un’immagine di bellezza che possa essere adeguata ai tempi. Con una società che punta all’uguanza, all’abbattimento degli stereotipi sulla bellezza “Classica“, appare chiaro che il canone per la selezione del modello sia differente rispetto al passato, e di sicuro più variegata. Succede così che Gucci selezioni una moche non ...

