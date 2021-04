ll principe senza moglie: Harry torna in Inghilterra da solo, ecco perchè (Di lunedì 12 aprile 2021) Il duca di Sussex Harry è tornato in Inghilterra per i funerali di suo nonno ma senza la sua consorte Meghan, ecco la ragione L’ormai ex membro della famiglia reale di Inghilterra è stato avvistato mentre sbarcava all’aeroporto di Londra la scorsa domenica pomeriggio da un volo proveniente da Los Angeles. Ma di sua moglie Meghan neppure l’ombra. La donna non sarà dunque presente ai funerali del principe Filippo, che si svolgeranno il prossimo sabato. La causa di tale assenza sarebbe attribuibile ai consigli dei medici riguardo la sua gravidanza: il viaggio è stato consigliato, dato che la donna è incinta di circa 4 mesi. Il secondogenito di Harry e Meghan dovrebbe infatti nascere in estate, dato che l’annuncio del ... Leggi su zon (Di lunedì 12 aprile 2021) Il duca di Sussexto inper i funerali di suo nonno mala sua consorte Meghan,la ragione L’ormai ex membro della famiglia reale diè stato avvistato mentre sbarcava all’aeroporto di Londra la scorsa domenica pomeriggio da un volo proveniente da Los Angeles. Ma di suaMeghan neppure l’ombra. La donna non sarà dunque presente ai funerali delFilippo, che si svolgeranno il prossimo sabato. La causa di tale assarebbe attribuibile ai consigli dei medici riguardo la sua gravidanza: il viaggio è stato consigliato, dato che la donna è incinta di circa 4 mesi. Il secondogenito die Meghan dovrebbe infatti nascere in estate, dato che l’annuncio del ...

Advertising

TgLa7 : #GB Il principe Harry sarà al funerale del nonno Filippo, ma senza la moglie Meghan. Lo ha reso noto… - infoitcultura : “Non sarà lo stesso senza di lui”, le condoglianze degli interpreti del principe Filippo in The Crown - morena_faenza : RT @VanityFairIt: Il duca è sbarcato a Heathrow - VanityFairIt : Il duca è sbarcato a Heathrow - infoitcultura : Harry è tornato a Londra senza Meghan per il funerale del principe Filippo, è in quarantena -