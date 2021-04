Lazio, Inzaghi chiama la squadra dopo la vittoria sul Verona: “Siete stati commoventi” (Di lunedì 12 aprile 2021) Prima la sofferenza da casa, poi la videochiamata liberatoria nello spogliatoio. Così Simone Inzaghi ha vissuto Verona-Lazio, match della trentesima giornata di Serie A, dalla sua abitazione. L’allenatore è positivo al Covid e ha così seguito il match (vinto con un gol di Milinkovic-Savic allo scadere) a distanza. Ma come riporta il Corriere dello Sport, al fischio finale c’è stata la videochiamata per fare le sue personali congratuLazioni alla squadra: “Siete stati commoventi, una prova di carattere. Non era semplice battere il Verona”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 aprile 2021) Prima la sofferenza da casa, poi la videota liberatoria nello spogliatoio. Così Simoneha vissuto, match della trentesima giornata di Serie A, dalla sua abitazione. L’allenatore è positivo al Covid e ha così seguito il match (vinto con un gol di Milinkovic-Savic allo scadere) a distanza. Ma come riporta il Corriere dello Sport, al fischio finale c’è stata la videota per fare le sue personali congratuni alla: “, una prova di carattere. Non era semplice battere il”. SportFace.

