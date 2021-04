Lazio – Benevento | in Tv e formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 12 aprile 2021) La 31esima giornata del campionato di Serie A prevede la sfida. Le due squadre si scontreranno domenica 18 aprile alle 15.00 allo stadio Olimpico di Roma. Il match verrà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport Serie A o Sky Calcio 1, sarà inoltre possibile seguirlo sulla piattaforma streaming SkyGo. Milinkovic regala la vittoria allaal 92esimo, come si presentano le squadre? I fratelli Simone e Filippo Inzaghi si incontrano di nuovo in questo turno di ritorno di Serie A.si presentano alla partita con due situazioni differenti alle spalle. I biancocelesti reduci da una vittoria molto importante contro il Verona, stanno lottando per entrare nella zona dell’Europa che conta. I punti da guadagnare ...