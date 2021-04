La morte di Massimo Cuttitta, domenica minuto di silenzio (Di lunedì 12 aprile 2021) E` stato con il più profondo sgomento che la Federazione Italiana Rugby e l`intero movimento rugbistico nazionale hanno appreso della prematura scomparsa di Massimo Cuttitta, avvenuta domenica 11 aprile ad Albano Laziale all`età di 54 anni per complicazioni insorte a seguito della positività al Covid-19. Massimo, Azzurro n. 423, aveva debuttato con l`Italia a Napoli nel 1990 contro la Polonia, indossando poi la maglia della Nazionale in altre sessantanove occasioni sino al 2000, anno del suo ritiro internazionale dopo aver vissuto da protagonista il debutto nel Sei Nazioni contro la Scozia, nell`indimenticabile successo del 5 febbraio al Flaminio. In ventidue occasioni, Cuttitta aveva guidato come capitano la Nazionale Italiana Rugby. Nato a Latina, ma cresciuto rugbisticamente in Sudafrica al pari del ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 12 aprile 2021) E` stato con il più profondo sgomento che la Federazione Italiana Rugby e l`intero movimento rugbistico nazionale hanno appreso della prematura scomparsa di, avvenuta11 aprile ad Albano Laziale all`età di 54 anni per complicazioni insorte a seguito della positività al Covid-19., Azzurro n. 423, aveva debuttato con l`Italia a Napoli nel 1990 contro la Polonia, indossando poi la maglia della Nazionale in altre sessantanove occasioni sino al 2000, anno del suo ritiro internazionale dopo aver vissuto da protagonista il debutto nel Sei Nazioni contro la Scozia, nell`indimenticabile successo del 5 febbraio al Flaminio. In ventidue occasioni,aveva guidato come capitano la Nazionale Italiana Rugby. Nato a Latina, ma cresciuto rugbisticamente in Sudafrica al pari del ...

