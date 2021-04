La LUNA e la sua scia luminosa (Di lunedì 12 aprile 2021) Ve lo diciamo subito, non andate vedere la LUNA perché non lo noterete. Per ottenerne una visione è necessaria una speciale telecamera. Ebbene, la LUNA proietta una lunga coda di particelle che si trascinano dietro di essa, proprio come una cometa o una stella cadente. Ma tali particelle, illuminate dal sole, non sono così dense da essere viste ad occhio nudo. La coda della LUNA, che si trascina dietro di essa, e che occasionalmente colpisce persino la Terra, è stata oggetto di fascino scientifico sin dalla sua scoperta alla fine degli anni ’90. Quindi, questa non è una novità scoperta di recente. Il New York Times sostiene che gli scienziati intendono comprenderne l’origine. Le prime risposte sono che la LUNA è oggetto di violenti impatti da parte di meteoriti e asteroidi, e ciò anche nel recente, al pari della ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 12 aprile 2021) Ve lo diciamo subito, non andate vedere laperché non lo noterete. Per ottenerne una visione è necessaria una speciale telecamera. Ebbene, laproietta una lunga coda di particelle che si trascinano dietro di essa, proprio come una cometa o una stella cadente. Ma tali particelle, illuminate dal sole, non sono così dense da essere viste ad occhio nudo. La coda della, che si trascina dietro di essa, e che occasionalmente colpisce persino la Terra, è stata oggetto di fascino scientifico sin dalla sua scoperta alla fine degli anni ’90. Quindi, questa non è una novità scoperta di recente. Il New York Times sostiene che gli scienziati intendono comprenderne l’origine. Le prime risposte sono che laè oggetto di violenti impatti da parte di meteoriti e asteroidi, e ciò anche nel recente, al pari della ...

chetempochefa : 'Quindi per piacere amico: la prossima volta che senti il bisogno di urlare schifezze, fallo rivolto alla luna e se… - NiNiktro : Non giurar sulla luna,l'incostante luna che si trasforma ogni mese nella sua sfera,per tema che anche l'amor tuo si… - Hersi_Lia : RT @Baldaranza: La mia vita s'affatica invano affamata. Amo ciò che non ho. Tu sei così distante. La mia noia combatte con i lenti crepusco… - PRosati1974 : RT @Net_BayYanlis: Una luna araba ci prende E ci trascina dentro l'acqua trasparente La sua luce è ferma lì da sempre Fosforescente non si… - Baldaranza : La mia vita s'affatica invano affamata. Amo ciò che non ho. Tu sei così distante. La mia noia combatte con i lenti… -