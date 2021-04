La figuraccia di Salvini sui vaccini ai detenuti di Lazio e Campania (Di lunedì 12 aprile 2021) Un mondo fantastico, fatto di scarsa consapevolezza di quel che accade in casa propria ma di elevato zelo (poco lungimirante) nell’analizzare quel che succede fuori dalle proprie quattro mura. È l’universo verde della Lega che – come accaduto per la campagna vaccinale in Lombardia – vede nel suo leader Matteo Salvini la sua massima espressione. L’ultima polemica priva di senso riguarda le vaccinazioni dei detenuti rinchiusi nei carceri di Lazio e Campania. Secondo il segretario del Carroccio, questa mossa di Zingaretti e De Luca è priva di senso. Peccato per lui (e per il suo partito) che Veneto e Lombardia – guidate dalla Lega e dal Centrodestra – abbiano avviato la campagna vaccinale nei penitenziari delle loro Regioni nel mese di marzo. Salvini e la sterile polemica contro Zingaretti e De Luca sulle ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Un mondo fantastico, fatto di scarsa consapevolezza di quel che accade in casa propria ma di elevato zelo (poco lungimirante) nell’analizzare quel che succede fuori dalle proprie quattro mura. È l’universo verde della Lega che – come accaduto per la campagna vaccinale in Lombardia – vede nel suo leader Matteola sua massima espressione. L’ultima polemica priva di senso riguarda le vaccinazioni deirinchiusi nei carceri di. Secondo il segretario del Carroccio, questa mossa di Zingaretti e De Luca è priva di senso. Peccato per lui (e per il suo partito) che Veneto e Lombardia – guidate dalla Lega e dal Centrodestra – abbiano avviato la campagna vaccinale nei penitenziari delle loro Regioni nel mese di marzo.e la sterile polemica contro Zingaretti e De Luca sulle ...

Advertising

_maria1503_ : @repubblica Ecco l'ennesima figuraccia di Salvini ?????? - 2rMarzia : RT @Gianmar26145917: #Cuperlo un sacco di parolone per nascondere la figuraccia #PD5stelle e #ItaliaViva sul processo a #Salvini Grande #B… - Elisa34012803 : RT @Gianmar26145917: #Cuperlo un sacco di parolone per nascondere la figuraccia #PD5stelle e #ItaliaViva sul processo a #Salvini Grande #B… - e_vanti : @riotta @matteosalvinimi @GiuseppeConteIT Che figuraccia per conte aver abbandonato @matteosalvinimi al suo destino… - LegaUmbSpoleto : RT @Gianmar26145917: #Cuperlo un sacco di parolone per nascondere la figuraccia #PD5stelle e #ItaliaViva sul processo a #Salvini Grande #B… -