La figuraccia di Dazn (e i sospetti di "sabotaggio"): comunque sia andata, la Serie A non si può vedere a scatti (Di lunedì 12 aprile 2021) Hakimi corre sulla destra, mette in mezzo per Darmian che infila a porta vuota. Probabilmente è il gol scudetto dell'Inter di Antonio Conte che mantiene le distanze da Milan e Juve. Ma non l'ha visto quasi nessuno. Ieri all'ora di pranzo il match dei nerazzurri contro il Cagliari è andato in scena a porte chiuse e telecamere praticamente spente: le centinaia di migliaia di tifosi che hanno provato a guardarlo su Dazn sono rimasti per 90 minuti a fissare uno schermo nero e una rotellina al centro che girava. E non è andata troppo meglio con Verona-Lazio, l'altra partita di giornata dell'Ott. Un grave disservizio. Soprattutto, la peggior figuraccia possibile nel peggior momento possibile: Dazn è saltata subito dopo essersi aggiudicata i diritti tv del campionato per i prossimi tre anni. Sarà in grado di trasmetterlo? È ...

