Israele: "Il vaccino Pfizer meno efficace sulla variante sudafricana" (Di lunedì 12 aprile 2021) Il vaccino Pfizer, anche in doppia dose, sembra meno efficace contro la variante sudafricana del virus. Lo rileva uno studio - il primo del genere - condotto dalla Università di Tel Aviv assieme alla... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 12 aprile 2021) Il, anche in doppia dose, sembracontro ladel virus. Lo rileva uno studio - il primo del genere - condotto dalla Università di Tel Aviv assieme alla...

Advertising

RobertoBurioni : Grazie al vaccino, in Israele l'epidemia si sta praticamente spegnendo. E' davvero un peccato essere in ritardo, pe… - RobertoBurioni : Brutte notizie per i varianterroristi. Il vaccino Pfizer evita l’infezione asintomatica nei familiari dei malati. Q… - RobertoBurioni : In Israele da due giorni hanno riaperto (con alcune limitazioni, ma hanno sostanzialmente riaperto) ristoranti, bar… - alexbarbera : Effetti stroboscopici di un’ottima campagna vaccinale - MariaRitaMilesi : RT @RobertoBurioni: Brutte notizie per i varianterroristi. Il vaccino Pfizer evita l’infezione asintomatica nei familiari dei malati. Quest… -