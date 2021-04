Isole “Covid free”, è scontro tra governatori sul rilancio del turismo (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr – Non si ancora quando partiranno le riaperture ma intanto è scontro tra governatori sulle Isole “Covid free” per rilanciare il turismo estivo. L’idea che divide i governatori è quella di imitare la settantina di Isole greche che entro fine aprile saranno dichiarate a prova di virus grazie a vaccinazioni e passaporto vaccinale. Ma una corsia preferenziale di questo tipo danneggerebbe il resto delle località turistiche sulla terraferma. Isole “Covid free”, Bonaccini a Garavaglia: “Dica subito no” La Regione Campania dal canto suo ha già predisposto un piano di vaccinazioni per tutti i residenti di Ischia, Capri e Procida. Ma il piano riguarderebbe anche le Isole ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr – Non si ancora quando partiranno le riaperture ma intanto ètrasulle” per rilanciare ilestivo. L’idea che divide iè quella di imitare la settantina digreche che entro fine aprile saranno dichiarate a prova di virus grazie a vaccinazioni e passaporto vaccinale. Ma una corsia preferenziale di questo tipo danneggerebbe il resto delle località turistiche sulla terraferma.”, Bonaccini a Garavaglia: “Dica subito no” La Regione Campania dal canto suo ha già predisposto un piano di vaccinazioni per tutti i residenti di Ischia, Capri e Procida. Ma il piano riguarderebbe anche le...

sbonaccini : Mi auguro il ministro del turismo Garavaglia rigetti la proposta di “isole covid free”. Non possono esserci localit… - fattoquotidiano : Turismo, Garavaglia: “Isole Covid-free? Si può fare”. Federiga e Bonaccini contro: “Senza equità si crea tensione s… - Corriere : Isole Covid free, parte il piano di Capri, Eolie ed Elba (e le altre): così per salvare la stagione estiva - tvbusiness24 : Progetto #isoleCovidFree, non tutte le Regioni sono d’accordo - CordioliMirco : RT @AndFranchini: Le 'isole #Covid free' di #Garavaglia non piacciono neanche al leghista #Fedriga -