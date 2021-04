Iran | sabotaggio alla centrale nucleare di Natanz | Teheran accusa Israele e promette vendetta

Advertising

La tensione. Il ministero degli Esteri dell', tramite il suo portavoce Saeed Khatibzadeh, ha accusato Israele per l'attacco che ha definito dinell'impianto nucleare sotterraneo di Natanz e ha avvertito che si vendicherà. Israele ...Il, secondo le prime notizie, avrebbe riguardato la rete elettrica dell'impianto di Chahid - Ahmadi - Rochan senza causare né vittime né fughe di materiale radioattivo.: 'Atto di ...Il ministero degli Esteri dell'Iran, tramite il suo portavoce Saeed Khatibzadeh, ha accusato Israele per l'attacco che ha definito di sabotaggio nell'impianto nucleare sotterraneo di Natanz e ha avver ...Il ministro degli Esteri iraniano: 'Sionisti vogliono vendicarsi perché abbiamo compiuto progressi in revoca sanzioni' ...