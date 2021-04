“Io Apro”, manifestazione non autorizzata ristoratori ad alta tensione (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – “Siamo tutti un autogrill”, “Libertà, libertà”, “Vogliamo solo lavorare”: solo alcuni degli slogan scanditi a gran voce dai manifestanti che si sono dati appuntamento oggi a Roma per un’altra giornata di proteste. Molti i manifesti funebri che annunciano la morte di palestre e piscine. Inizia a salire l’asticella della tensione nel Paese in scia alle restrizioni in atto nel nostro Paese che hanno colpito alcuni settori più di altri. ristoratori e vari movimenti autonomi ancora in piazza per un sit in che non è stato autorizzato. Piazza Montecitorio e dintorni completamente interdette dalle forze dell’ordine schierate in tenuta antisommossa con i manifestanti che sono stati fatti confluire in piazza San Silvestro dove non sono mancati lanci di petardi, bottiglie di vetro e oggetti vari. “Maggio sarà il mese delle riaperture”, dice la ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – “Siamo tutti un autogrill”, “Libertà, libertà”, “Vogliamo solo lavorare”: solo alcuni degli slogan scanditi a gran voce dai manifestanti che si sono dati appuntamento oggi a Roma per un’altra giornata di proteste. Molti i manifesti funebri che annunciano la morte di palestre e piscine. Inizia a salire l’asticella dellanel Paese in scia alle restrizioni in atto nel nostro Paese che hanno colpito alcuni settori più di altri.e vari movimenti autonomi ancora in piazza per un sit in che non è stato autorizzato. Piazza Montecitorio e dintorni completamente interdette dalle forze dell’ordine schierate in tenuta antisommossa con i manifestanti che sono stati fatti confluire in piazza San Silvestro dove non sono mancati lanci di petardi, bottiglie di vetro e oggetti vari. “Maggio sarà il mese delle riaperture”, dice la ...

Advertising

repubblica : Covid, la questura di Roma non autorizza la manifestazione 'Io apro'. I promotori: 'Lunedì invadiamo Montecitorio c… - SkyTG24 : Tensioni a #Roma per la manifestazione #IoApro di ristoratori e commercianti non autorizzata dalla Questura. I mani… - SkyTG24 : Manifestazione “IoApro” a Roma, il corteo dei commercianti vietato dalla Questura. FOTO - sole24ore : Manifestazione «Io apro» a Roma, lancio di petardi e tensione con polizia - MarcelloAtanas : RT @SkyTG24: Tensioni a #Roma per la manifestazione #IoApro di ristoratori e commercianti non autorizzata dalla Questura. I manifestanti, a… -