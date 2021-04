Il tragico lutto di Ivana Mrazova: “Ciao papà, ti amo” (Di lunedì 12 aprile 2021) Ivana Mrazova ha perso il suo adorato padre. Sui social la stessa modella ha dato il tragico annuncio della scomparsa del genitore. Il papà di Ivana Mrazova è morto. La modella ha annunciato il suo lutto via social, postando una foto in cui è ritratta da bambina insieme al genitore. Nella didascalia ha scritto solamente: “Ciao papà, ti amo”. Al momento non sono note le cause della morte dell’uomo, ma in passato la stessa Mrazova aveva confessato di aver sofferto nel vedere il padre lottare contro un tumore. Sui social in tanti le hanno manifestato il loro supporto e la loro solidarietà. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ????? ??????? ???????? ... Leggi su donnaglamour (Di lunedì 12 aprile 2021)ha perso il suo adorato padre. Sui social la stessa modella ha dato ilannuncio della scomparsa del genitore. Ildiè morto. La modella ha annunciato il suovia social, postando una foto in cui è ritratta da bambina insieme al genitore. Nella didascalia ha scritto solamente: “, ti amo”. Al momento non sono note le cause della morte dell’uomo, ma in passato la stessaaveva confessato di aver sofferto nel vedere il padre lottare contro un tumore. Sui social in tanti le hanno manifestato il loro supporto e la loro solidarietà. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ????? ??????? ???????? ...

