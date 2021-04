Il messaggio di Elisa per gli zii scomparsi: “Continuerò per me stessa e per voi” (Di lunedì 12 aprile 2021) Il messaggio di Elisa per gli zii, morti di Covid, commuove sui social. “È ancora quasi impossibile accettare che questo covid via abbia portati via e ho mille ricordi che sfrecciano nella mente”, le parole della cantante su Instagram nel comunicare la scomparsa di due persone particolarmente importanti nella sua vita. L’hanno supportata sin da quando era solo una bambina e sono stati proprio loro a farla salire per la prima volta su un palco. Elisa parla di zio Franco e zia Dani in un lungo post sui social e ricorda il momento in cui la zia, insieme a sua mamma e a Felice, le ha aperto una finestra sull’arte e sulla magia dell’immaginazione che porta alla trasformazione. “Zio Franco e zia Dani, mi avete messa su un palco che non avevo ancora quattro anni. Zia, insieme alla mamma e a Felice mi hai aperto una finestra sul ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Ildiper gli zii, morti di Covid, commuove sui social. “È ancora quasi impossibile accettare che questo covid via abbia portati via e ho mille ricordi che sfrecciano nella mente”, le parole della cantante su Instagram nel comunicare la scomparsa di due persone particolarmente importanti nella sua vita. L’hanno supportata sin da quando era solo una bambina e sono stati proprio loro a farla salire per la prima volta su un palco.parla di zio Franco e zia Dani in un lungo post sui social e ricorda il momento in cui la zia, insieme a sua mamma e a Felice, le ha aperto una finestra sull’arte e sulla magia dell’immaginazione che porta alla trasformazione. “Zio Franco e zia Dani, mi avete messa su un palco che non avevo ancora quattro anni. Zia, insieme alla mamma e a Felice mi hai aperto una finestra sul ...

Advertising

infoitcultura : Elisa, morti di Covid gli zii della cantante. Il commovente messaggio sui social: “Mi avete messa su un… - Italia_Notizie : Elisa, morti di Covid gli zii della cantante. Il commovente messaggio sui social: “Mi avete messa su un palco che n… - FQMagazineit : Elisa, morti di Covid gli zii della cantante. Il commovente messaggio sui social: “Mi avete messa su un palco che n… - ugo_elisa : Messaggio importante per le prelieve se abboccate di nuovo alle provocazioni delle ???? sbrocco come non mai #PRELEMI - infoitcultura : Elisa Toffoli ricorda gli zii morti di Covid: il messaggio su Instagram -