I turisti stranieri hanno voglia di Italia: 5 consigli di Welcomeasy per attirarli in struttura (Di lunedì 12 aprile 2021) Se il Governo permetterà alle regioni di ospitare, senza troppe restrizioni o quarantene, europei e americani, che già da febbraio stanno prenotando hotel e case vacanza nel nostro Paese, l’estate 2021 potrebbe rappresentare lo spartiacque tra crisi e inizio della ripresa per il settore turistico Italiano. Si tratta di una buona notizia per l’intera economia nazionale. «Secondo l’analisi di Coldiretti l’estate senza stranieri costa all’Italia 11,2 miliardi. Un vuoto che ha un impatto importante non solo su pernottamenti, ristorazione e visite guidate, ma anche sulle vendite di mercati agricoli, negozi di prodotti tipici e souvenir e più in generale su tutto ciò che possiamo definire come shopping – ha sottolineato Paolo Zennaro, Ceo di Welcomeasy, la piattaforma innovativa per i check-in digitali – ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 aprile 2021) Se il Governo permetterà alle regioni di ospitare, senza troppe restrizioni o quarantene, europei e americani, che già da febbraio stanno prenotando hotel e case vacanza nel nostro Paese, l’estate 2021 potrebbe rappresentare lo spartiacque tra crisi e inizio della ripresa per il settorecono. Si tratta di una buona notizia per l’intera economia nazionale. «Secondo l’analisi di Coldiretti l’estate senzacosta all’11,2 miliardi. Un vuoto che ha un impatto importante non solo su pernottamenti, ristorazione e visite guidate, ma anche sulle vendite di mercati agricoli, negozi di prodotti tipici e souvenir e più in generale su tutto ciò che possiamo definire come shopping – ha sottolineato Paolo Zennaro, Ceo di, la piattaforma innovativa per i check-in digitali – ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Draghi: 'Certificato vaccinale per attrarre turisti stranieri in Italia' #Draghi - FedeZambelli : @DarioNardella Assolutamente d'accordo, ritengo però che essendo i tamponi ormai una necessità dovrebbero essere gr… - Fortunablu17 : @tdrclaudio Giusto, la Grecia con le sue isole è già un passo avanti, gli lasciamo tutti i turisti stranieri? Se si… - Stoca96062314 : @magicaGrmente22 Ottimo così non avremo ne turisti stranieri ne italiani. Ma come possiamo essere così coglioni in… - 74mapo74 : @iltrumpo si si vacciniamo gli abitanti delle isole cosi' possiamo ospitare i turisti stranieri, poi le classi oper… -