I ristoratori prendono le distanze dai violenti: 'Non vogliamo soldi, vogliamo solo lavorare' (Di lunedì 12 aprile 2021) Fabio Berti, ristoratore emiliano in trasferta a Roma per la manifestazione per chiedere al governo la riapertura delle attività spiega a Today.it le regioni che lo hanno spinto ad aderire all'evento 'Io ... Leggi su today (Di lunedì 12 aprile 2021) Fabio Berti, ristoratore emiliano in trasferta a Roma per la manifestazione per chiedere al governo la riapertura delle attività spiega a Today.it le regioni che lo hanno spinto ad aderire all'evento 'Io ...

Advertising

BellaCiaoRos1FR : @AlexSanna38 Perchè i ristoratori non prendono le distanze da quei fascisti, abusivi e parassiti di #CasaPound? - VCountry3 : RT @italianfirst2: I ristoratori prendono le distanze dai violenti: 'Non vogliamo soldi, vogliamo solo lavorare' ???? ?@Palazzo_Chigi? ?@Quir… - K274863601 : RT @italianfirst2: I ristoratori prendono le distanze dai violenti: 'Non vogliamo soldi, vogliamo solo lavorare' ???? ?@Palazzo_Chigi? ?@Quir… - StracciVolano : @ArjunaCecchetti @maurorizzi_mr Anche io conosco alcuni ristoratori, che tirano avanti come possono. Ma proprio qui… - NMasiani : io ho la soluzione veloce e indolore per aiutare quei #ristoratori che hanno aderito a #IoApro: si prendono i nomi,… -