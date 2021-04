Guida TV: programmi di stasera, lunedì 12 aprile 2021 (Di lunedì 12 aprile 2021) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, lunedì 12.4.2021, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 La fuggitiva Fiction RAI2 Troppo Napoletano Film RAI3 Report Attualità RETE4 Quarta Repubblica Attualità CANALE5 L’Isola dei Famosi 2021 Reality Show ITALIA1 Fast & Furious 5 Film LA7 Black Rain – Pioggia Sporca Film REALTIME Vite al limite Docureality CIELO The Lincoln Lawyer Film TV8 Alessandro Borghese – 4 ristoranti Docureality NOVE Il Monaco Film first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di lunedì 12 aprile 2021)aitv della prima serata di oggi,12.4., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 La fuggitiva Fiction RAI2 Troppo Napoletano Film RAI3 Report Attualità RETE4 Quarta Repubblica Attualità CANALE5 L’Isola dei FamosiReality Show ITALIA1 Fast & Furious 5 Film LA7 Black Rain – Pioggia Sporca Film REALTIME Vite al limite Docureality CIELO The Lincoln Lawyer Film TV8 Alessandro Borghese – 4 ristoranti Docureality NOVE Il Monaco Film first appeared on Ascolti Tv Blog.

