Galaxy S22 Ultra con fotocamera Olympus e sensore 200MP | se fosse davvero così?HDblog it

(Di lunedì 12 aprile 2021) La notizia di un’eventuale collaborazione tra Samsung eha scatenato il web: le indiscrezioni si susseguono, i rumor rimbalzano e gli addetti ai lavori attendono un’ufficialità che potrebbe non tardare troppo. Sempre che le voci siano fondate, ovviamente, e di questo – ad oggi – non abbiamo ancora la certezza. Diciamo che sono tante le fonti che riportano la notizia, e questo promette bene. Se così, quale sarà il primo smartphone marchiato? Z Fold 3 è tra i principali indiziati: sarà il top gamma di quest’estate, vista la più che probabile assenza delNote, e potrebbe essere lui a rompere gli indugi in tal senso. E il prossimo anno sarà il turno diS22 – nome rigorosamente provvisorio – e Letsgodigital ha voluto immaginarselo sotto una nuova veste. Quella di ...

Prezzo Samsung Galaxy S22. Ovviamente per ora è ancora presto per parlare della nuova gamma S22 dell'azienda coreana, ma si spera che presto inizino ad emergere in rete le prime info sui costi che dov ...