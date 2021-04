Frode informatica, denunciate due donne in provincia di Avellino (Di lunedì 12 aprile 2021) MONTELLA – I Carabinieri della Stazione di Montella hanno denunciato due donne della provincia di Napoli, entrambe sulla cinquantina, ritenute responsabili dei reati di “Accesso abusivo ad un sistema informatico” e “Frode informatica”. Le indagini hanno permesso di far luce su alcuni bonifici effettuati dal conto corrente della vittima che, in fase di denuncia, disconosceva tali operazioni: ignoti erano riusciti ad ottenere le credenziali di accesso alla sua “home banking” ed effettuato a proprio favore bonifici per circa 3.500 euro. Bloccato immediatamente il flusso, l’attività d’indagine condotta dai Carabinieri ha consentito l’identificazione delle presunte responsabili che sono state deferite in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria. Molti avranno certamente ricevuto qualche strano SMS o mail per ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 12 aprile 2021) MONTELLA – I Carabinieri della Stazione di Montella hanno denunciato duedelladi Napoli, entrambe sulla cinquantina, ritenute responsabili dei reati di “Accesso abusivo ad un sistema informatico” e “”. Le indagini hanno permesso di far luce su alcuni bonifici effettuati dal conto corrente della vittima che, in fase di denuncia, disconosceva tali operazioni: ignoti erano riusciti ad ottenere le credenziali di accesso alla sua “home banking” ed effettuato a proprio favore bonifici per circa 3.500 euro. Bloccato immediatamente il flusso, l’attività d’indagine condotta dai Carabinieri ha consentito l’identificazione delle presunte responsabili che sono state deferite in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria. Molti avranno certamente ricevuto qualche strano SMS o mail per ...

