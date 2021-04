Francia: nelle farmacie gli autotest per il Covid (Di lunedì 12 aprile 2021) nelle farmacie francesi disponibili da oggi a 6 euro gli autotest per il Covid-19: preoccupazione e scetticismo tra i farmacisti Da oggi, in Francia, nelle farmacie è possibile acquistare per soli 6 euro gli autotest per il Covid-19. L’iniziativa è stata lanciata per spingere la popolazione a essere testata con maggiore frequenza. Se il risultato del test, che… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 12 aprile 2021)francesi disponibili da oggi a 6 euro gliper il-19: preoccupazione e scetticismo tra i farmacisti Da oggi, inè possibile acquistare per soli 6 euro gliper il-19. L’iniziativa è stata lanciata per spingere la popolazione a essere testata con maggiore frequenza. Se il risultato del test, che… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Francia nelle L'uso militare del cane ...e progettato per tutti i tipi di terreno ? anche per questo spesso compare nei cantieri e nelle ... Boston Dynamics, infatti, ha dichiarato di "non sapere niente" delle esercitazioni in Francia " dove ...

Scommesse e cavalli: Dr. Nick, l'ex medico che vince 50 milioni l'anno puntando a caso (dice lui) Le più recenti notizie lo localizzavano nelle Isole del Canale, al largo della Francia. Ora ha 61 anni, ha due figli ed è stato un medico di base . Ma questa è una storia che si perde nel passato ...

In Francia il covid test fai da te arriva nelle farmacie - DIRE.it Dire Lorenzo Fontana: "Il Mediterraneo è casa nostra. Questione di potenza nazionale" Dagli inizi nella Lega Veneta con i Giovani Padani fino alla nomina ... fastidiosa non solo per l’Italia ma anche per altre nazioni europee come la Francia. L’Italia deve ritrovare centralità nel ...

Accordo Veolia-Suez, nasce un colosso ecologico da 37 miliardi di euro Veolia pagherà 20,5 euro per ogni azione di Suez, in aumento rispetto ai 18 pattuiti inizialmente. Il closing è previsto entro metà maggio. La fusione consentirà di creare un campione mondiale nella t ...

