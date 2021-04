Estorsioni anche sulle case popolari, arrestati tre ras dei Licciardi (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Squadra Mobile di Napoli ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda, nei confronti di Andrea Cesarano cl.’92, Salvatore Sibilio cl.’85 e Domenico Quindici cl.’95, ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro, di più episodi di estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di avvantaggiare, consolidandone il prestigio ed il predominio sul territorio napoletano dell’ organizzazione camorristica Cesarano. Andrea Cesarano è figlio del più noto Giovanni, alias “Giannin O’ Biond”, esponente del clan Licciardi, di cui il gruppo “Cesarano”, operante nel Rione Kennedy (quartiere Secondigliano), condividendo la pianificazione di comuni strategie di gestione delle attività illecite, costituisce una delle molteplici articolazioni che lo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Squadra Mobile di Napoli ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda, nei confronti di Andrea Cesarano cl.’92, Salvatore Sibilio cl.’85 e Domenico Quindici cl.’95, ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro, di più episodi di estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di avvantaggiare, consolidandone il prestigio ed il predominio sul territorio napoletano dell’ organizzazione camorristica Cesarano. Andrea Cesarano è figlio del più noto Giovanni, alias “Giannin O’ Biond”, esponente del clan, di cui il gruppo “Cesarano”, operante nel Rione Kennedy (quartiere Secondigliano), condividendo la pianificazione di comuni strategie di gestione delle attività illecite, costituisce una delle molteplici articolazioni che lo ...

