Dopo l’Fmi anche l’Onu suggerisce ai governi di alzare le tasse sui ricchi per fronteggiare pandemia e aumento diseguaglianze (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo Banca mondiale e Fondo monetario internazionale anche l’Organizzazione delle nazioni unite sposa la causa di un’imposta sulle grandi ricchezze per aiutare i governi a far fronte all’emergenza sanitaria. Oggi il segretario generale Antonio Guterres, ha “esortato i governi a considerare una tassa di solidarietà o sul patrimonio per coloro che hanno tratto profitto durante la pandemia, in modo da ridurre le disuguaglianze estreme”. Guterres ha ricordato poi i rapporti secondo cui i più ricchi del mondo hanno visto aumentare i loro patrimoni di 5mila miliardi di dollari (4.200 miliardi di euro) solo nell’ultimo anno. Le azioni delle banche centrali e dei governi hanno infatti avuto anche l’effetto di sostenere e accrescere le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021)Banca mondiale e Fondo monetario internazionalel’Organizzazione delle nazioni unite sposa la causa di un’imposta sulle grandi ricchezze per aiutare ia far fronte all’emergenza sanitaria. Oggi il segretario generale Antonio Guterres, ha “esortato ia considerare una tassa di solidarietà o sul patrimonio per coloro che hanno tratto profitto durante la, in modo da ridurre le disuguaglianze estreme”. Guterres ha ricordato poi i rapporti secondo cui i piùdel mondo hanno visto aumentare i loro patrimoni di 5mila miliardi di dollari (4.200 miliardi di euro) solo nell’ultimo anno. Le azioni delle bcentrali e deihanno infatti avutol’effetto di sostenere e accrescere le ...

