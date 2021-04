Daydreamer, trama 12 aprile 2021: Emre e Leyla preoccupati (Di lunedì 12 aprile 2021) Anticipazioni Daydreamer 12 aprile 2021 con le preoccupazioni di coppia che sembrano essere ad oggi insormontabili. Il malore di Nihat preoccupa tutti Nuova puntata Daydreamer 12 aprile 2021 e dando uno sguardo agli spoiler ci si rende conto di tutto quello che dovrà accadere nei prossimi giorni. Ma facciamo un passo indietro nel tempo, dove siamo rimasti? Mevkibe ha dovuto lasciare la sua casa, il suo lavoro e suo marito per raggiungere il padre lontano che non può stare da solo dopo una violenta caduta. Questo suo allontanamento la mette in crisi perché sa bene che il marito deve essere controllato in tutto e per tutto viste le sue condizioni di salute. La mamma di Sanem parte e si raccomanda con Leyla nel controllare il padre durante i pasti. Nihat si trova da ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 12 aprile 2021) Anticipazioni12con le preoccupazioni di coppia che sembrano essere ad oggi insormontabili. Il malore di Nihat preoccupa tutti Nuova puntata12e dando uno sguardo agli spoiler ci si rende conto di tutto quello che dovrà accadere nei prossimi giorni. Ma facciamo un passo indietro nel tempo, dove siamo rimasti? Mevkibe ha dovuto lasciare la sua casa, il suo lavoro e suo marito per raggiungere il padre lontano che non può stare da solo dopo una violenta caduta. Questo suo allontanamento la mette in crisi perché sa bene che il marito deve essere controllato in tutto e per tutto viste le sue condizioni di salute. La mamma di Sanem parte e si raccomanda connel controllare il padre durante i pasti. Nihat si trova da ...

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer trama I programmi in tv oggi, 11 aprile 2021: film e intrattenimento ...ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di proporre una breve trama ...15 - THE BIG BANG THEORY - LA VALUTAZIONE DEL CONVEGNO La 5 19:10 - DAYDREAMER - LE ALI DEL SOGNO - ...

Daydreamer, anticipazioni 9 aprile: la scoperta di Can e Sanem Daydreamer, trama 9 aprile: Sanem fa come Can e così scoprono una verità incredibile Can , come detto, in un momento di distrazione di Cengiz, ruberà le risposte di Sanem , in quanto curioso di ...

Daydreamer domenica 11 aprile, domani su La5: trama e anticipazioni MAM-e Daydreamer, trame dal 12 al 16…" continua a leggere dopo la pubblicità. Ecco di seguito uno specchietto riassuntivo sulla nuova programmazione di Daydreamer-Le ali del sogno. Stiamo parlando della celebre soap o ...

DayDreamer, trama del 15/04: Sanem nasconde ai suoi genitori di essere tornata con Can Nella puntata di DayDreamer di giovedì 15 aprile, Sanem sceglierà di non mettere al corrente i propri genitori del suo ritorno di fiamma con Can ...

