Covid | sindaco Lampedusa a Bonaccini | ‘nessun privilegio | qui neppure l’ospedale’

Palermo, 12 apr. (Adnkronos) – "Resto davvero stupito di fronte alle parole del presidente Bonaccini, che parla di 'privilegi' riferendosi alla proposta di vaccinare i cittadini delle isole minori. Forse qualcuno non si rende conto di cosa significa ammalarsi di Covid in una piccola isola nella quale non c'è un ospedale, non c'è una sala di rianimazione, e se hai un problema di salute non chiami l'ambulanza come succede a Bologna, devi chiamare un elicottero". Lo dice Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa, replicando a distanza al presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che in un post sulla sua pagina Facebook si augura che "il ministro del Turismo Garavaglia rigetti la proposta di isole Covid free" perché, a suo dire, "non possono esserci località turistiche ...

