Covid, la variante sudafricana è la più 'pericolosa' per Pfizer (Di lunedì 12 aprile 2021) Coronavirus, dubbi sull'efficacia del vaccino Pfizer contro la variante sudafricana del Covid. L'allarme dopo uno studio condotto in Israele. Secondo uno studio condotto dall'Università di Tel Aviv e dall'istituto Clalit, la variante sudafricana del Covid sarebbe quella più pericolosa per il vaccino Pfizer. In poche parole sarebbe quella più in grado di aggirare la protezione garantita dal vaccino contagiando anche un soggetto che dovrebbe essere immunizzato. Fonte foto: https://www.facebook.com/Pfizer/Covid, dubbi sull'efficacia del vaccino Pfizer contro la variante sudafricana Lo studio è particolarmente significativo in quanto in Israele la campagna di ...

