Covid | Giani | ' In Toscana 715 nuovi casi | tasso positivi al 6 | 65%'

Firenze, 12 apr. - (Adnkronos) - "I nuovi casi registrati in Toscana sono 715 su 10.754 test di cui 8.891 tamponi molecolari e 1.863 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 6,65% sul totale dei tamponi e del 17,9% sulle prime diagnosi". Lo annuncia sui suoi profili social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, anticipando i dati del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus.

