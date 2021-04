Coronavirus, oggi nel Lazio 1.057 nuovi casi. In aumento i decessi e le terapie intensive, i dati delle Asl (Di lunedì 12 aprile 2021) Su oltre 9.000 tamponi (-6.700 rispetto a ieri) e oltre 5.000 antigenici (per un totale di circa 15.000 test) nel Lazio si sono registrati 1.057 casi positivi (-618 rispetto a ieri). 37 i pazienti deceduti e quelli 1.012 guariti. “Aumentano i decessi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i casi e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 7%. I casi a Roma città sono a quota 500. Anticorpi monoclonali, arruolati i primi 237 pazienti” – ha dichiarato l’assessore D’Amato. Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 228 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 aprile 2021) Su oltre 9.000 tamponi (-6.700 rispetto a ieri) e oltre 5.000 antigenici (per un totale di circa 15.000 test) nelsi sono registrati 1.057positivi (-618 rispetto a ieri). 37 i pazienti deceduti e quelli 1.012 guariti. “Aumentano ie le, mentre diminuiscono ie i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 7%. Ia Roma città sono a quota 500. Anticorpi monoclonali, arruolati i primi 237 pazienti” – ha dichiarato l’assessore D’Amato.nel: la situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 228 inelle ultime 24h e si tratta diisolati a domicilio o con link ...

