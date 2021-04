Chi è Giuseppe Davide Seke: tutto sul protagonista di Zero, la nuova serie Netflix (Di lunedì 12 aprile 2021) Giuseppe Davide Seke è il protagonista di Zero, la nuova serie Netflix. tutto quello che c’è da sapere sulla vita, dalla biografia al privato. Zero, la nuova serie Netflix liberamente ispirata al romanzo Non ho mai avuto la mia età di Antonio Dikele Distefano (edito Mondadori), racconta le vicissitudini di Omar, un ragazzo italiano di seconda generazione con un superpotere straordinario: l’invisibilità. Una storia di finzione che si specchia nella biografia di chi lo interpreta, Giuseppe Davide Seke, segnata dalla delinquenza e dalla galera. Scopriamo meglio chi è, tra biografia e vita ... Leggi su donnaglamour (Di lunedì 12 aprile 2021)è ildi, laquello che c’è da sapere sulla vita, dalla biografia al privato., laliberamente ispirata al romanzo Non ho mai avuto la mia età di Antonio Dikele Distefano (edito Mondadori), racconta le vicissitudini di Omar, un ragazzo italiano di seconda generazione con un superpotere straordinario: l’invisibilità. Una storia di finzione che si specchia nella biografia di chi lo interpreta,, segnata dalla delinquenza e dalla galera. Scopriamo meglio chi è, tra biografia e vita ...

