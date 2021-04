Calciomercato Juventus, il futuro di Morata è in dubbio: il segnale di Paratici (Di lunedì 12 aprile 2021) Il ritorno di Alvaro Morata alla Juventus tutto sommato è stato positivo. L’attaccante spagnolo ha realizzato 17 gol e 12 assist durante l’arco della stagione ma i dubbi sul suo conto rimangono comunque. L’ex Real Madrid ha attraversato fin troppi alti e bassi e la Juventus proprio per questo motivo si starebbe chiedendo se varrebbe la pena puntare ancora su di lui o cercare un altro grande profilo. Un indizio sul futuro di Morata sarebbe arrivato proprio nella giornata di ieri tramite le parole di Fabio Paratici. Calciomercato Juventus, Paratici su Morata: “Puntiamo su di lui” Nel momento dell’acquisto di Alvaro Morata la Juventus ha accordato diverse condizioni con l’Atletico ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Il ritorno di Alvaroallatutto sommato è stato positivo. L’attaccante spagnolo ha realizzato 17 gol e 12 assist durante l’arco della stagione ma i dubbi sul suo conto rimangono comunque. L’ex Real Madrid ha attraversato fin troppi alti e bassi e laproprio per questo motivo si starebbe chiedendo se varrebbe la pena puntare ancora su di lui o cercare un altro grande profilo. Un indizio suldisarebbe arrivato proprio nella giornata di ieri tramite le parole di Fabiosu: “Puntiamo su di lui” Nel momento dell’acquisto di Alvarolaha accordato diverse condizioni con l’Atletico ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MILAN FASE DI STALLO PER IL RINNOVO DI CALHANOGLU Juventus in pole in caso di mancato accordo… - SkySport : Calhanoglu, stallo totale per il rinnovo con il Milan. Spunta l'ipotesi Juventus - Gazzetta_it : #Kulusevski, troppi ruoli e tanta confusione. Ma resta un grande colpo. Ecco perché - gilnar76 : De Ligt è già carico nella s ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - gilnar76 : DISAMINA BIANCONERA: NONOSTANTE ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -