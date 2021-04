Anche i ricchi piangono, quando esplode la violenza di classe (Di martedì 13 aprile 2021) Il film del regista messicano Michel Franco Nuevo Orden – Leone d’Argento a Venezia 2020 e dal 15 aprile disponibile sulla piattaforma on demand IWONDERFULL.IT realizzata in collaborazione con MYmovies, sugli schermi delle sale del circuito #iorestoinSALA e su 1895.cloud – ci ha fatto ricordare i tempi in cui la critica cinematografica definiva «autoritari» e quindi inaccettabili i film che senza lasciare spazio alla pluralità dei piani di racconto e alle argomentazioni, ai sottotesti, passavano per manifesti politici. Nuevo Orden … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 13 aprile 2021) Il film del regista messicano Michel Franco Nuevo Orden – Leone d’Argento a Venezia 2020 e dal 15 aprile disponibile sulla piattaforma on demand IWONDERFULL.IT realizzata in collaborazione con MYmovies, sugli schermi delle sale del circuito #iorestoinSALA e su 1895.cloud – ci ha fatto ricordare i tempi in cui la critica cinematografica definiva «autoritari» e quindi inaccettabili i film che senza lasciare spazio alla pluralità dei piani di racconto e alle argomentazioni, ai sottotesti, passavano per manifesti politici. Nuevo Orden … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

