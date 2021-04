Altro che Icardi, la Juve ha altre idee per Dybala (Di lunedì 12 aprile 2021) La Juventus deve decidere il futuro di Paulo Dybala: si parla spesso di uno scambio con Icardi, ma i bianconeri hanno anche altre idee La Juventus fa i conti con il futuro di Paulo Dybala. Un destino rimandato troppo a lungo ed ora il momento della decisione sta per arrivare. Si potrà prolungare l’incertezza ancora Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 12 aprile 2021) Lantus deve decidere il futuro di Paulo: si parla spesso di uno scambio con, ma i bianconeri hanno ancheLantus fa i conti con il futuro di Paulo. Un destino rimandato troppo a lungo ed ora il momento della decisione sta per arrivare. Si potrà prolungare l’incertezza ancora Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

romeoagresti : Precisazione: #CR7 non ha gettato a terra nessuna maglia al termine del match. Un raccattapalle gli ha chiesto la c… - peppeprovenzano : Oggi è domenica, e ho firmato la petizione per la cittadinanza italiana a #PatrickZaki. Manca poco a raggiungere le… - gennaromigliore : Botta e risposta in Antimafia: Morra (M5S) vuole gli elenchi dei vaccinati in Campania: “Iniezioni ad amici di amic… - princiau_ : @miparegiusto no più che altro non si é visto un cazzo - maryebasta__ : @BeyoncedeiPover Ci vuole proprio ???? Se non ne avessi uno che sta ancora guarendo ne prenoterei un altro anche io -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Avanti un altro pure di sera, Tommaso Zorzi assente in puntata: quando ci sarà? Ecco la data Tommaso Zorzi era una delle celebrities annunciate come ospiti di ' Avanti un altro pure di sera ', ma nella prima puntata serale del programma di Paolo Bonolis non si è visto. La verità è che ci sarà, ma in uno dei prossimi appuntamenti. Ecco quando. Foto: Mediaset, Per ...

Sampmania: viaggio nel tempo Il centrocampista, molto più bravo quando la palla è in aria piuttosto che quando la sfera è a ... Non so se Valeri abbia giudicato falloso un contatto più dell'altro, o se la somma delle due situazioni ...

Altro che match point salvezza. La calcolatrice è d’obbligo LA NAZIONE Mamma porta il figlio nella città d’origine. La denuncia del padre: non poteva farlo L’uomo vive in un paese della provincia di Ferrara: «Si è allontanata con lui per le vacanze estive e non è più tornata» ...

Sopralluogo per il punto vaccinale Noi (anche la Mariani è un medico di famiglia, ndr) siamo quelli che vediamo per primi i pazienti e che dobbiamo ... Noi, d’altra parte, siamo tutti medici associati per cui se uno vaccina l’altro può ...

Tommaso Zorzi era una delle celebrities annunciate come ospiti di ' Avanti unpure di sera ', ma nella prima puntata serale del programma di Paolo Bonolis non si è visto. La verità èci sarà, ma in uno dei prossimi appuntamenti. Ecco quando. Foto: Mediaset, Per ...Il centrocampista, molto più bravo quando la palla è in aria piuttostoquando la sfera è a ... Non so se Valeri abbia giudicato falloso un contatto più dell', o se la somma delle due situazioni ...L’uomo vive in un paese della provincia di Ferrara: «Si è allontanata con lui per le vacanze estive e non è più tornata» ...Noi (anche la Mariani è un medico di famiglia, ndr) siamo quelli che vediamo per primi i pazienti e che dobbiamo ... Noi, d’altra parte, siamo tutti medici associati per cui se uno vaccina l’altro può ...