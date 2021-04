12/04/2005, Inter-Milan 0-3: il derby di Champions vinto dai rossoneri (Di lunedì 12 aprile 2021) 16 anni fa il Milan vinse 3-0 a tavolino contro l'Inter nel ritorno dei quarti di Champions: in quella gara Dida venne colpito da un petardo Leggi su pianetamilan (Di lunedì 12 aprile 2021) 16 anni fa ilvinse 3-0 a tavolino contro l'nel ritorno dei quarti di: in quella gara Dida venne colpito da un petardo

Advertising

zazoomblog : 12-04-2005 Inter-Milan 0-3: il derby di Champions vinto dai rossoneri - #12-04-2005 #Inter-Milan #derby - milansette : On this day - 12/04/2005: Inter-Milan 0-3, il derby di Champions League e la pioggia di petardi su San Siro - sportli26181512 : On this day - 12/04/2005: Inter-Milan 0-3, il derby di Champions League e la pioggia di petardi su San Siro: Esatta… - 2gi_lisc : RT @ColucciLc: Domenica 27 Settembre 2020 U16 2005 provinciali : #samu dà palla a #pollo05. @USPergolettese @USCremonese @ACMonza @acmila… - nicoolos80 : RT @Eurosport_IT: 12 aprile 2005, Inter-Milan. Una delle foto più iconiche del calcio #Materazzi #RuiCosta -

Ultime Notizie dalla rete : 2005 Inter DIRETTA Benevento - Sassuolo 0 - 0: è cominciata al Vigorito! Segui il nostro live Sicuramente nelle ultime due partite con Roma e Inter abbiamo fatto due grandi prestazioni. Oggi ... Ci sono inoltre due sfide risalenti alla stagione 2005/2006 , quando Benevento e Sassuolo militavano ...

El Cabezon... che fece sognare la Juve negli anni sessanta ... con 33 reti nel 1959, con la maglia dell'Inter. Il record fu battuto pochi anni fa da Higuain, con ... Sivori invece ci ha lasciati nel 2005, a causa di un brutto male. Ma il male maggiore sarebbe ...

Inter-Milan del 2005: l'Euroderby sospeso e la sua immagine simbolo Goal.com L'Acea Ambiente Strasimeno 2021 si conferma un evento podistico di spessore internazionale Nella mezza maratona vittoria dell’eterna Paola Garinei (Atletica AVIS Perugia) che alla soglia dei 50 anni mette in fila atlete provenienti da tutta Italia e dal 2005 è sempre presente nell'albo ...

Milan-Inter, chiave di volta del campionato: le conseguenze del derby Certamente il gol di Lautaro Martinez arrivato dopo soli 5 minuti dall’inizio ha ancor di più amplificato il tema tattico favorevole ai nerazzurri. Il Milan potrà quindi rimanere col dubbio, e col rim ...

Sicuramente nelle ultime due partite con Roma eabbiamo fatto due grandi prestazioni. Oggi ... Ci sono inoltre due sfide risalenti alla stagione/2006 , quando Benevento e Sassuolo militavano ...... con 33 reti nel 1959, con la maglia dell'. Il record fu battuto pochi anni fa da Higuain, con ... Sivori invece ci ha lasciati nel, a causa di un brutto male. Ma il male maggiore sarebbe ...Nella mezza maratona vittoria dell’eterna Paola Garinei (Atletica AVIS Perugia) che alla soglia dei 50 anni mette in fila atlete provenienti da tutta Italia e dal 2005 è sempre presente nell'albo ...Certamente il gol di Lautaro Martinez arrivato dopo soli 5 minuti dall’inizio ha ancor di più amplificato il tema tattico favorevole ai nerazzurri. Il Milan potrà quindi rimanere col dubbio, e col rim ...