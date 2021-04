Volley | quarti Playoff A2 maschile 2021 | Taranto travolge Cantù | Siena batte Ortona 3-2

Leggi su sportface

(Di domenica 11 aprile 2021) Tutti i risultati della prima giornata deidi finale deiSerie A2 2020/di. Le quattro sfide sono andate tutte in scena nel tardo pomeriggio di domenica 11 aprile, mentre gara-2 è in programma mercoledì 14 aprile. Grande battaglia nella prima partita di giornata, con Cuneo che supera Reggio Emilia per 3-1 e si avvantaggia nella serie. Gli emiliani sono riusciti a riaprire la partita vincendo il secondo set, ma alla lunga i padroni di casa hanno avuto la meglio. Match a senso unico invece quello tra, con quest’ultima capace di tenere il passo degli avversari solamente nella seconda frazione.si porta a casa un netto successo in tre set e il vantaggio nella serie. IL PROGRAMMA COMPLETO DI GARA-1 ...