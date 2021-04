Vaccino Covid | Rita Dalla Chiesa dice no | “Astrazeneca? Troppi dubbi”

Advertising

pfmajorino : Covid e vaccino, protesta con le pentole sotto Regione Lombardia: 'E' andato tutto male, sanità va commissariata'… - MediasetTgcom24 : Covid, Cnn: quasi il 40% dei Marines ha rifiutato il vaccino #marines - gennaromigliore : Botta e risposta in Antimafia: Morra (M5S) vuole gli elenchi dei vaccinati in Campania: “Iniezioni ad amici di amic… - Grottaglie : Novità Vaccino anti Covid Puglia: over 60 anni senza prenotazione - - vlasec_ciotto : RT @cicoria_e: Vaccino Covid, anziano morto a Frattamaggiore dopo la dose di Pfizer: la Procura apre un'inchiesta -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

Corriere della Sera

... lo comunica il commissario regionale per l'emergenza, Massimo D'Angelo, spiegando che in ..." spiega il commissario D'Angelo - saranno abilitate alla prenotazione per la prima dose con...Sicuramente in questo Paese è stato usato in maniera massiccia uncinese che non è proprio ... abbiamo rafforzato il nostro piano nazionale per la gestione dei pazienti critici- 19 - ha ...I malati ricoverati nei reparti Covid ordinari sono 27.251 (27.654 nel ... aprile hanno completato il ciclo vaccinale (due dosi di vaccino) sono 3.908.326.Milano - In Regione Lombardia si sono superate le due milioni di dosi di vaccino anti-covid somministrate. A dare la notizia sono stati il presidente della Regione Attilio Fontana e il suo vice, nonch ...