Sorrentino è sicuro | «Dybala vuole restare alla Juventus»

(Di domenica 11 aprile 2021) Stefano, ex portiere, ha rilasciato un’intervista, parlando anche del giocatore della Juve. Le sue parole Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Stefanoha parlato così del futuro di Paulo. Le sue parole. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 «Io so che lui. Ronaldo ha 36 anni, Paulo 9 in meno: il club, che gli ha già dato segnali importanti con la 10 e a volte la fascia da capitano, farebbe bene a costruire il futuro intorno a lui, così come lo ha fatto con Szczesny preparando il dopo Buffon. Finora il verolo abbiamo visto solo a sprazzi: se resterà, la Juve se lo godrà al top». L'articolo proviene da Calcio News 24.

