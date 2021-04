Serie C, Alma Juventus Fano-Modena: le ultime sulle formazioni e dove vederla (Di domenica 11 aprile 2021) La 35esima giornata del Girone B di Serie C vede scendere in campo Alma Juventus Fano-Modena, delicata sfida fra chi cerca la salvezza e chi insegue la promozione. Il via alla gara dello stadio Raffaele Mancini di Fano è fissato per le ore 15:00 di oggi. Il momento dell’AJ Fano Con 31 punti e il 17esimo posto in classifica i marchigiani inseguono la Vis Pesaro 15esima a quota 37 (nel mezzo c’è il Legnago a 31 e con scontri diretti a favore). Il ritmo della squadra di Di Donato sembra essere buono, mentre quello incerto dell’Alma ha costretto Flavio Destro alle dimissioni. Al suo posto è arrivato Alessio Tacchinardi che è riuscito a dare la giusta scossa all’ambiente prima pareggiando contro la Vis Pesaro, poi centrando la vittoria sul difficile ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 aprile 2021) La 35esima giornata del Girone B diC vede scendere in campo, delicata sfida fra chi cerca la salvezza e chi insegue la promozione. Il via alla gara dello stadio Raffaele Mancini diè fissato per le ore 15:00 di oggi. Il momento dell’AJCon 31 punti e il 17esimo posto in classifica i marchigiani inseguono la Vis Pesaro 15esima a quota 37 (nel mezzo c’è il Legnago a 31 e con scontri diretti a favore). Il ritmo della squadra di Di Donato sembra essere buono, mentre quello incerto dell’ha costretto Flavio Destro alle dimissioni. Al suo posto è arrivato Alessio Tacchinardi che è riuscito a dare la giusta scossa all’ambiente prima pareggiando contro la Vis Pesaro, poi centrando la vittoria sul difficile ...

