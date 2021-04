Prenotazione vaccini Lazio, 60-61enni da domani: lista dei centri e i moduli (Di domenica 11 aprile 2021) Prenotazione del vaccino Covid per i 60 e 61enni nel Lazio. «Da lunedì notte sono aperte le prenotazioni online per gli anni 61 e 60 (ovvero i nati nel 1960 e 1961)». È... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 11 aprile 2021)del vaccino Covid per i 60 enel. «Da lunedì notte sono aperte le prenotazioni online per gli anni 61 e 60 (ovvero i nati nel 1960 e 1961)». È...

Advertising

pfmajorino : Vaccini Covid, la storia: “Io disabile, ma nel sistema di prenotazione della Lombardia il mio nome non c’è. E non s… - Agenzia_Ansa : Regione Puglia, da domani vaccino ai 60enni senza prenotazione. Sindaci critici: 'C'è molta disorganizzazione'. Il… - Corriere : Il sistema di prenotazione dei vaccini anti Covid di Regione Lombardia da ieri rifiuta le prenotazioni delle person… - emiliocontin : RT @cronachelucane: VACCINI, ASTRAZENECA AGLI OVER 60 SENZA PRENOTAZIONE - A partire da lunedì 12 aprile a mercoledì 14 aprile presso le te… - cronachemezzog : VACCINI, ASTRAZENECA AGLI OVER 60 SENZA PRENOTAZIONE -