Moukoko, che fai? Chiude l'ex fidanzata in casa e va ad allenarsi (Di domenica 11 aprile 2021) Una strana storia. La polizia conferma di esser intervenuta a casa del 16enne del Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko per rispondere alla richiesta di aiuto della sua ragazza, intrappolata nell'... Leggi su gazzetta (Di domenica 11 aprile 2021) Una strana storia. La polizia conferma di esser intervenuta adel 16enne del Borussia Dortmund Youssoufaper rispondere alla richiesta di aiuto della sua ragazza, intrappolata nell'...

Advertising

ETGazzetta : #Moukoko, che fai? L'ex fidanzata chiama la polizia: era stata chiusa in caas - Drek_1869 : RT @gu3gal: Prima Gottingen poi Hannover. Dal 2016 Dortmund, come l'Università che ti lancia. Cresciuto e 'promosso' con l'amico Moukoko ne… - mjyahaya : RT @gu3gal: Prima Gottingen poi Hannover. Dal 2016 Dortmund, come l'Università che ti lancia. Cresciuto e 'promosso' con l'amico Moukoko ne… - Maldi_9 : @billydr91 @_enz29 @interista1819 @SStefano93 vendono, guadagnano e c'é sempre un ricambio.. gente come moukoko, re… - giuseppemolin19 : RT @gu3gal: Prima Gottingen poi Hannover. Dal 2016 Dortmund, come l'Università che ti lancia. Cresciuto e 'promosso' con l'amico Moukoko ne… -