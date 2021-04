Llorente | “Dopo la pandemia a Napoli è cambiato tutto per me”

Advertising

ForzAzzurri1926 : NAPOLI, CI RISIAMO TUTTA LA VERITA' SUL SUO ADDIO, ECCO COSA E' SUCCESSO DAVVERO. SIAMO ALLE SOLITE, TIFOSI SENZA P… - MatteoPedrosi : Duettano bene Belotti e Sanabria, ma il cross del gallo è respinto da Becao. Mandragora dolorante a terra dopo un c… - alessndr96 : @antofns L'anno dopo prese nonno Llorente ahshahahs - SCUtweet : ? Momento duro, ma dopo 9 anni di dominio. La #Juventus soffre lo svecchiamento, credo sia il caso di cambiare qual… - sportli26181512 : LIVE Udinese-Torino 0-0: il colpo di testa di Llorente non crea problemi a Milinkovic: LIVE Udinese-Torino 0-0: il… -

Ultime Notizie dalla rete : Llorente Dopo

Bel primo tempoun avvio lento. Sanabria manca il colpo di testa davanti a Musso. Becao devia ...di testa impegna il portiere granta. Ripresa meno intensa. Al 61' Arslan travolge Belotti, ...5 : troppo macchinoso. La retroguardia avversaria lo controlla con facilità. (dal 20' s.t. ... Gotti 5,5 : per il tecnico adriese si tratta della terza sconfitta di fila,quelle contro ...Llorente torna a parlare del suo addio al Napoli L'ex attaccante del Napoli Fernando Llorente ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo Marca, ...L’attaccante dell’Udinese a Marca: “Quando arrivai al Napoli, Ancelotti mi disse che sarei stato la riserva di Milik. Poi ho cominciato a trovare la via del gol, così di tanto in tanto ho finito per t ...