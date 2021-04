LIVE Virtus Bologna-Trieste 35-25, Serie A basket in DIRETTA: +9 in favore degli emiliani a fine primo tempo (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL primo tempo 40-31 Doyle si appoggia al tabellone riportando Trieste sotto la doppia cifra di svantaggio. 40-29 TRIPLA di Alibegovic, massimo vantaggio Virtus, +11. Tessitori pesta la linea di fondo sulla partenza, rimessa Trieste con 1’21” da giocare prima dell’intervallo. Time out Virtus Bologna. 37-29 Henry riceve dalla rimessa e si appoggia al vetro, 2’05” per chiudere il secondo quarto, 3-1 i falli. 37-27 Persa di Trieste e la Virtus va in contropiede con Abass che vola a schiacciare raggiungendo la doppia cifra. Time out Dalmasson. 35-27 Henry si appoggia al tabellone in contropiede. 35-25 ANCORA ABASS DA TRE! +10 Virtus, l’ex ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL40-31 Doyle si appoggia al tabellone riportandosotto la doppia cifra di svantaggio. 40-29 TRIPLA di Alibegovic, massimo vantaggio, +11. Tessitori pesta la linea di fondo sulla partenza, rimessacon 1’21” da giocare prima dell’intervallo. Time out. 37-29 Henry riceve dalla rimessa e si appoggia al vetro, 2’05” per chiudere il secondo quarto, 3-1 i falli. 37-27 Persa die lava in contropiede con Abass che vola a schiacciare raggiungendo la doppia cifra. Time out Dalmasson. 35-27 Henry si appoggia al tabellone in contropiede. 35-25 ANCORA ABASS DA TRE! +10, l’ex ...

