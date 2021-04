LG e Samsung | nemiche o amiche nel mercato dei pannelli OLED?

Leggi su computermagazine

(Di domenica 11 aprile 2021) Fonti rivelano chepotrebbe acquistareTVda LG, altre voci sembrano raccontare l’esatto contrario. TVPhoto by Loewe Technologies on Unsplash Troppi rumors sulla questione dei. Di certo, LG ha iniziato a creare un proprioper vendere gli schermiad altre aziende. A quanto pare, la società è riuscita a specializzarsi nel settore al punto da diventare un fornitore globale. Dall’altra parte c’èche, certamente, non vuole restare con le mani in mano. La tecnologiarappresenta il futuro, pertanto l’azienda coreana dovrà stare al passo. Il problema è capire dove e da chi acquisire. POTREBBE ...