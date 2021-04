La Camera approva mozione per la riapertura e chiede al Governo impegno su vaccinazione e dati sui contagi (Di domenica 11 aprile 2021) La Camera dei Deputati, giovedì scorso, ha approvato una mozione che impegna il Governo sul fronte della riapertura delle scuole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 11 aprile 2021) Ladei Deputati, giovedì scorso, hato unache impegna ilsul fronte delladelle scuole. L'articolo .

