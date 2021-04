Isola dei Famosi, Elisa Isoardi sarà la vincitrice di quest’edizione? L’indiscrezione (Di domenica 11 aprile 2021) Clamorosa indiscrezione trapelata nelle ultime ore. Il giornalista di DiPiùTv, Giancarlo De Andreis, avrebbe rivelato chi sarebbe il naufrago favorito alla vittoria di quest’edizione de L’Isola dei Famosi. Stiamo parlando di Elisa Isoardi. L’ex conduttrice di Rai 1 sarebbe infatti tra i più accreditati candidati alla vittoria del reality. Di certo la naufraga è stata … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 11 aprile 2021) Clamorosa indiscrezione trapelata nelle ultime ore. Il giornalista di DiPiùTv, Giancarlo De Andreis, avrebbe rivelato chi sarebbe il naufrago favorito alla vittoria dide L’dei. Stiamo parlando di. L’ex conduttrice di Rai 1 sarebbe infatti tra i più accreditati candidati alla vittoria del reality. Di certo la naufraga è stata … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

