Isola dei Famosi 2021, i naufraghi: "Schifo d'uomo" (Di domenica 11 aprile 2021) Beppe Braida, come già sappiamo, ha lasciato L'Isola dei Famosi per tornare in Italia dove è stato ricoverato per Covid il padre 90enne. Ma, nonostante i problemi di salute e l'abbandono del comico, Brando Giorgi pare che non abbia sbattuto ciglio e non lo abbia "nemmeno salutato" tra l'indignazione degli altri naufraghi. L'abbandono di Braida "Hanno ricoverato mio padre, devo lasciare. Ha preso il Covid e non so come sta, l'ha preso anche mia madre, non posso stare qua in questa situazione". Ha dichiarato il comico Beppe Braida che ha poi aggiunto: "Sono figlio unico, hanno solo me, mio padre ha 90 anni e mia madre 87, devo tornare a casa". I naufraghi commossi Il suo ritiro ha toccato molto i naufraghi che commossi lo hanno salutato. Fra i più toccati Gilles Rocca, Awed e Valentina Persia che è ...

