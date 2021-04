Inter, De Vrij: «Non ci vogliamo fermare. Migliorati nel pragmatismo» (Di domenica 11 aprile 2021) Stefan de Vrij ha parlato al termine di Inter-Cagliari Stefan de Vrij, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV al termine della partita vinta 1-0 contro il Cagliari. MIGLIORAMENTI – «Non ci vogliamo fermare. Stiamo bene, siamo in forma e i risultati arrivano. vogliamo continuare così. Siamo Migliorati molto ultimamente in fase difensiva. È un lavoro che coinvolge tutti, ci siamo uniti ulteriormente come squadra». CAGLIARI – «Sapevamo che sarebbe stata una battaglia. Pavoletti e Joao Pedro lottano molto su ogni pallone. Noi abbiamo risposto come sappiamo fare, siamo stati bravi nel non subire nulla e nel trovare il gol». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 aprile 2021) Stefan deha parlato al termine di-Cagliari Stefan de, difensore dell’, ha parlato ai microfoni diTV al termine della partita vinta 1-0 contro il Cagliari. MIGLIORAMENTI – «Non ci. Stiamo bene, siamo in forma e i risultati arrivano.continuare così. Siamomolto ultimamente in fase difensiva. È un lavoro che coinvolge tutti, ci siamo uniti ulteriormente come squadra». CAGLIARI – «Sapevamo che sarebbe stata una battaglia. Pavoletti e Joao Pedro lottano molto su ogni pallone. Noi abbiamo risposto come sappiamo fare, siamo stati bravi nel non subire nulla e nel trovare il gol». L'articolo proviene da Calcio News 24.

