Inter-Cagliari | Darmian | “Vittoria importante Cagliari avversario tosto | non mi spiego la loro posizione”

(Di domenica 11 aprile 2021) L'nel match dell'ora di pranzo ha sconfitto il.VIDEO, Conte e i baci ai suoi ragazzi: “Grandi lavoratori, meritano il meglio”Un successo che dimostra ancora una volta il valore dei nerazzurri, che lanciano un altro segnale in chiave scudetto. Nel match di oggi hanno saputo soffrire e nel finale sono riusciti a segnare grazie a una rete di Matteo. Proprio il laterale nerazzurro, al termine dell'incontro ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni diTv.si dice soddisfatto per la, e ha voglia di continuare su questa linea d'onda: "Era una partita difficile, abbiamo avuto diverse occasioni,si difendevano bene, sapevamo che sarebbe stato ...

Advertising

DAZN_IT : Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partita Inter-Cagliari da APP. Stiamo lavorando per risolverlo - Inter : ?? | AGGIORNAMENTO ? Cagliari #InterCagliari ???? #FORZAINTER - Inter_es : Suma y sigue ?? ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo ?… - santonostaso : RT @kulturjam: Darmian rimanda il Milan a -11 e regala a Conte l'11° successo di fila. Scudetto sempre più vicino ai nerazzurri e sardi con… - Ilarioforjuve : Per aver vinto a fatica col #Cagliari all'#Inter si festeggia con discrezione. #InterCagliari ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Cagliari

Il match winner dell'di oggi contro ilè stato Matteo Darmian davvero in crescita. Contro il Sassuolo una prova impeccabile da centrale difensivo di sinistra. Contro iltitolare sulla fascia destra,...L'di Antonio Conte somiglia sempre più a un rullo compressore, e continua la sua marcia spedita verso lo scudetto. L'emblema della vittoria contro ilè sicuramente l'esultanza sfrenata al ...Si gioca Roma-Bologna, gara valida per la 30/a giornata del campionato di Serie A, in programma l'11 aprile 2021 alle ore 18:00.MILANO - La zampata giusta, quella per far continuare l’Inter a correre verso lo scudetto, arriva stavolta dall’uomo che non ti aspetti: basta infatti un tocco sottoporta di Matteo Darmian ai ...