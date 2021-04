Inter-Cagliari 1-0 | le pagelle di CalcioWeb | prestazione sottotono dei nerazzurri | Darmian supera uno strepitoso Vicario

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 11 aprile 2021) E’ andato in archivio il lunch match della 30esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo. Non è stata una partita entusiasmante per iche hanno trovato difficoltà per gran parte del match, strepitosa la partita del portiere: è quanto emerso anche dallepubblicate dalla redazione di. La squadra di Antonio Conte tiene il pallino del gioco, ma non riesce a concretizzare.il portiereche salva praticamente tutto, in particolar modo prodezza su Eriksen. Nel secondo tempo anche una traversa di De Vrij. La partita sembra bloccata, ma al 77? arriva il guizzo vincente: ottima azione dell’mette in rete il pallone del ...